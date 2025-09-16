Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

По его словам, издание на протяжение десятилетий "лжет о вашем любимом президенте"

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решил подать иск против издания The New York Times на сумму в $15 млрд за клевету и оскорбления.

"Сегодня мне выпала великая честь подать иск о клевете и оскорблении на $15 млрд в отношении The NewYork Times", - написал он в Truth Social.

Он считает эту газету "одной из худших и наиболее деградировавших в истории нашей страны".

По словам Трампа, издание "на протяжении десятилетий лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе и движении "Сделаем Америку снова великой", и о нашей стране в целом".

Глава Белого дома считает, что The New York Times является "рупором радикально левой Демократической партии".

Иск будет рассматриваться в штате Флорида.