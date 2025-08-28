Поиск

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции
Джордж Сорос
Фото: Popow/ullstein bild via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает необходимым предъявление миллиардеру Джорджу Соросу обвинений в рэкете и коррупции в связи с предполагаемой поддержкой "жестоких протестов" в стране.

По словам Трампа, Сороса и его "ультралевого" сына Алекса, возглавляющего семейный благотворительный фонд, следует обвинить в рамках федерального закона о противодействии рэкету и коррупции (RICO), который обычно используется для борьбы с организованной преступностью.

"Мы больше не позволим этим полоумным разрывать Америку на части, никогда не давая ей и шанса "дышать" и быть свободной, - написал президент в своей соцсети Truth Social. - Сорос и его группа психопатов причинили огромный ущерб нашей Стране! В том числе его сумасшедшие друзья с западного побережья [США]. Остерегайтесь, мы следим за вами!".

Ранее в августе СМИ сообщали, что распределяющий гранты от имени Сороса фонд Open Society Foundations (OSF, признан в РФ нежелательной организацией - ИФ) финансировал протесты, в частности против развертывания администрацией Трампа войск в Вашингтоне (округ Колумбия).

В OSF так прокомментировали высказывания Трампа: "Эти претензии возмутительны и лживы. Open Society Foundations не поддерживает и не финансирует жестоких протестов. Наша миссия состоит в продвижении прав человека, справедливости и демократических принципов в США и по всему миру".

Дональд Трамп США Джордж Сорос
