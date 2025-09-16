Workday планирует купить шведскую Sana за $1,1 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская Workday Inc., поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами, планирует купить шведского разработчика ИИ-платформ для управления информацией и обучения Sana примерно за $1,1 млрд.

Как говорится в сообщениях компаний, они заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Workday выкупит все акции Sana.

Завершение сделки, обусловленное выполнением применимых условий и получением необходимых разрешений, ожидается в четвертом квартале 2026 финансового года Workday, завершающегося 31 января.

Котировки акций Workday снижаются на 0,6% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца они упали на 8,8%.