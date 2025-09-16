Поиск

В Сирии объявил о планах стабилизации ситуации в провинции Эс-Сувейда при содействии США и Иордании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во вторник заявил, что Дамаск подготовил план, поддержанный США и Иорданией, по нормализации обстановки в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, населенной преимущественно друзами.

"Сирийское правительство представило ясный план действий (...), который поддерживает справедливость и выстраивает доверие", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова аш-Шибани с совместной с главой МИД Иордании Айманом Сафади и послом США в Турции, спецпосланником по Сирии Томасом Барраком пресс-конференции.

По словам аш-Шибани, план предусматривает в том числе наказание виновных в нападении на гражданских лиц в Эс-Сувейде в июле, компенсации пострадавшим, запуск процесса примирения. Он отметил, что ООН проведет расследование обстоятельств столкновений в Эс-Сувейде.

В свою очередь Сафади пояснил, что реализацию инициативы будет обеспечивать совместный механизм Сирии, США и Иордании. Баррак назвал шаги, объявленные Дамаском во вторник, "историческими".

По данным "Аль-Арабийи", ранее во вторник сирийские власти объявили о создании нового поста главы безопасности в городе Эс-Сувейда, который займет представитель общины друзов.

В Сирии 13-20 июля в Эс-Сувейде происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы: это этноконфессиональная группа арабов, которая исповедуют особую религию - таухид. В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель операции - поддержка военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.

Сирия Эс-Сувейда США Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });