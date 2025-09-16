В Сирии объявил о планах стабилизации ситуации в провинции Эс-Сувейда при содействии США и Иордании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во вторник заявил, что Дамаск подготовил план, поддержанный США и Иорданией, по нормализации обстановки в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, населенной преимущественно друзами.

"Сирийское правительство представило ясный план действий (...), который поддерживает справедливость и выстраивает доверие", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова аш-Шибани с совместной с главой МИД Иордании Айманом Сафади и послом США в Турции, спецпосланником по Сирии Томасом Барраком пресс-конференции.

По словам аш-Шибани, план предусматривает в том числе наказание виновных в нападении на гражданских лиц в Эс-Сувейде в июле, компенсации пострадавшим, запуск процесса примирения. Он отметил, что ООН проведет расследование обстоятельств столкновений в Эс-Сувейде.

В свою очередь Сафади пояснил, что реализацию инициативы будет обеспечивать совместный механизм Сирии, США и Иордании. Баррак назвал шаги, объявленные Дамаском во вторник, "историческими".

По данным "Аль-Арабийи", ранее во вторник сирийские власти объявили о создании нового поста главы безопасности в городе Эс-Сувейда, который займет представитель общины друзов.

В Сирии 13-20 июля в Эс-Сувейде происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы: это этноконфессиональная группа арабов, которая исповедуют особую религию - таухид. В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель операции - поддержка военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.