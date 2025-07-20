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Перемирие между Сирией и Израилем вступило в силу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Перемирие между Сирией и Израилем начало действовать в воскресенье, заявил посол США в Турции и по совместительству спецпосланник США по Сирии Том Баррак.

"В 17:00 по времени Дамаска (совпадает с мск - ИФ) все стороны конфликта перешли к паузе и прекращению боевых действий", - написал Баррак в воскресенье в соцсети X.

Он отметил, что следующим шагом на пути к долгосрочному урегулированию станет обмен заложниками и заключенными.

Накануне сирийские власти объявили о незамедлительном введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня.

Региональные СМИ также сообщали, что власти в субботу начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, где ранее произошли столкновения правительственных сил с группировками друзов - этноконфессиональной группой арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле, которые исповедуют свою особую религию (таухид).

Ранее на этой неделе сообщалось, что сирийские военные покинули провинцию Эс-Сувейда. Вместе с тем Израиль нанес серию ударов по Сирии: заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов, отбивавших нападение сирийских правительственных сил и их союзников.

Сирия Израиль
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