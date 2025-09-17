Поиск

ЕС может представить 19-й пакет санкций против РФ в пятницу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу, сообщает в среду Handelsblatt.

"Планируемый 19-й пакет санкций ЕС был неожиданно отложен. Вместо вторника, как ожидалось ранее, пакет, вероятно, будет представлен в пятницу", - пишет газета.

По словам источников, Еврокомиссия решила расширить пакет из-за "провокаций со стороны РФ" и давления на ЕС со стороны США.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России. При этом предполагаемая новая дата предполагаемого обнародования будущих ограничительных мер ЕС в статье не приводилась.

Вместе с тем Bloomberg сообщал, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.


