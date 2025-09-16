Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе решили не представлять предложения по новому санкционному пакету против России 17 сентября, как это планировалось ранее, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Новая дата возможного обнародования предложений по санкциям не названа.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.