Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию началась в центре Лондона, сообщают в среду британские СМИ.

Шествие началось в 15:00 по лондонскому времени (17:00 по московскому), оно завершится в 17:00 по лондонскому времени (19:00 по Москве) на Парламентской площади британской столицы.

Организатором акции выступило движение Stop Trump Coalition.

"Когда Трамп нанес визит в Великобританию во время первого президентского срока, мы вывели на протестные акции тысячи людей. Теперь, в новой, более экстренной ситуации после его переизбрания мы перезапустили коалицию", - говорится в заявлении на официальном сайте движения, объявляющим целью "борьбу с Трампом и трампизмом".

По данным Metro News со ссылкой на лондонскую полицию, на время демонстрации задействованы около 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

The Guardian сообщает о "тысячах протестующих" на улицах Лондона.

Sky News также сообщает о задержании четырех человек по подозрению в проекции на фасаде Виндзорского замка - резиденции британской королевской семьи, где Трампа ранее принял король Карл III - изображений американского президента и финансиста Джеффри Эпштейна.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп и первая леди США Мелания Трамп начали в среду официальный визит в Великобританию: они прибыли в Виндзорский замок, где на торжественной церемонии их приветствовали король Великобритании Карл III и королева Камилла.