Республиканцы активизировали критику Маска из-за его слов о связях Трампа с Эпштейном

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Республиканцы в Конгрессе США выступили с резкими нападками на предпринимателя Илона Маска после его заявления, что американский президент Дональд Трамп "фигурирует в досье Эпштейна", пишет портал Axios.

Взаимные обвинения между Трампом и Маском начались с жесткой критики предпринимателем разработанного в соответствии с запросами Белого дома проекта бюджета страны.

Первоначально Маск "сосредоточил свои нападки на массовом налоге Республиканской партии и законодательстве о сокращении расходов, заявив во вторник, что этого недостаточно для сокращения дефицита". Затем он "переключился непосредственно на Трампа", отмечает портал.

"Пришло время взорвать по-настоящему мощную бомбу", - написал Маск в соцсети X. - Трамп находится в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что обвинения Маска являются "досадным эпизодом".

"Это неудачный эпизод со стороны Илона, который недоволен "одним большим красивым законопроектом" (проектом бюджета - ИФ), потому что он не включает в себя политику, которую он хотел бы. Президент сосредоточен на принятии этого исторического законодательного акта и на том, чтобы снова сделать нашу страну великой", - приводит ее слова CNN.

Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн был обвинен в совершении преступлений сексуального характера и заключен под стражу. В 2019 году он, по данным американских СМИ, покончил с собой в тюрьме в 2019 году, ожидая начала суда.

СМИ напоминают, что Эпштейн вел шикарный образ жизни, жил на личном карибском острове, владел огромными особняками в Нью-Йорке, общался с Трампом, экс-лидером Биллом Клинтоном и сыном королевы Елизаветы II принцем Эндрю.