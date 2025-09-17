Поиск

США могут выдвинуть Дэна Каца на пост заместителя главы МВФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа может выдвинуть Дэна Каца на пост первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), пишет The New York Post со ссылкой на несколько источников.

В настоящее время Кац возглавляет аппарат министра финансов США Скотта Бессента. Бывший старший научный сотрудник Манхэттенского института пришел в министерство финансов в январе.

Пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ стал вакантным после того, как в конце августа его покинула Гита Гопинат.

Ожидается, что глава МВФ Кристалина Георгиева одобрит кандидатуру Каца, поскольку заместителем главы организации по традиции является американец.

По словам одного из источников, МВФ официально объявит о назначении Каца в пятницу.

Между тем в среду Георгиева объявила о назначении Найджела Чока директором департамента Западного полушария МВФ. Он вступит в должность 27 октября.

