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Первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат покинет свой пост в конце августа

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат покинет свой пост в конце августа.

Как говорится в сообщении МВФ, она вернется к работе в Гарвардском университете.

Гопинат занимает пост первого заместителя главы МВФ с января 2022 года. До этого, с 2019 года, она работала в должности главного экономиста МВФ.

Имя ее преемника будет названо директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в свое время, говорится в сообщении организации.

На эту должность, как правило, назначается кандидат, выдвигаемый США, тогда как европейские страны традиционно выдвигают кандидатов на пост главы МВФ, отмечает газета Financial Times.

МВФ Гита Гопинат
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