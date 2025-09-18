Американский корабль Cygnus сблизился с МКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в четверг сблизился с Международной космической станцией (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило NASA.

"Cуgnus находится в 250 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в районе 7:18 по времени Восточного побережья США (14:18 по московскому) 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будет управлять член экипажа станции астронавт NASA Джонни Ким, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной пристыковки.

Стыковка Cygnus с МКС планировалась еще в среду, однако была перенесена из-за нештатной работы основного двигателя. Главный двигатель Cygnus XL прекратил работу раньше запланированного времени после двух включений, необходимых для повышения орбиты космического корабля для сближения со станцией. В центре управления полётами NASA и Northrop Grumman разработали альтернативный план включений двигателей для обеспечения стыковки.

Запуск корабля Cygnus был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье по времени Восточного побережья США (в понедельник по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия Cygnus CRS-23 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль должен доставить на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия CRS-23 стала первым полетом Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Он будет находиться в составе станции до марта 2026 года.

Это уже 22-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.