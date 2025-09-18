Поиск

Американский корабль Cygnus сблизился с МКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в четверг сблизился с Международной космической станцией (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило NASA.

"Cуgnus находится в 250 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в районе 7:18 по времени Восточного побережья США (14:18 по московскому) 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будет управлять член экипажа станции астронавт NASA Джонни Ким, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной пристыковки.

Стыковка Cygnus с МКС планировалась еще в среду, однако была перенесена из-за нештатной работы основного двигателя. Главный двигатель Cygnus XL прекратил работу раньше запланированного времени после двух включений, необходимых для повышения орбиты космического корабля для сближения со станцией. В центре управления полётами NASA и Northrop Grumman разработали альтернативный план включений двигателей для обеспечения стыковки.

Запуск корабля Cygnus был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье по времени Восточного побережья США (в понедельник по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия Cygnus CRS-23 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль должен доставить на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия CRS-23 стала первым полетом Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Он будет находиться в составе станции до марта 2026 года.

Это уже 22-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

МКС Cygnus Northrop Grumman
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Трамп предпочитает санкциям пошлины для оказания давления на РФ

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 18 сентября

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });