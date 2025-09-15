Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman в понедельник по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье в 18:11 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:11 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 17 сентября. Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Миссия Cygnus CRS-23 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Он должен доставить на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия CRS-23 станет первым полетом Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Он будет находиться в составе станции до марта 2026 года.

Это уже 22-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.