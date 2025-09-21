Поиск

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Фото: AP/TAСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в траурных мероприятиях в память об убитом консервативном активисте Чарли Кирке.

Как сообщает The Guardian, на стадион в Глендейле в Аризоне, где пройдет мероприятие, придут до 100 тысяч человек.

Помимо Трампа и Вэнса запланировано присутствие других членов администрации президента США.

Сторонник республиканцев Чарли Кирк был застрелен во время выступления в штате Юта 10 сентября. Местному жителю Тайлеру Робинсону предъявлено обвинение в совершении этого преступления.

По данным Fox News, на памятных мероприятиях безопасность на мероприятии будет обеспечиваться на высочайшем уровне: более высокие протоколы безопасности задействуются на инаугурации.

Дональд Трамп США Аризона Юта Джей Ди Вэнс Чарли Кирк
