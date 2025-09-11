Поиск

Вице-президент США Вэнс отправится в штат Юта, где был убит Чарли Кирк

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместо посещения траурной церемонии по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке нанесет визит в штат Юта, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, цель поездки - принесение соболезнований семье застреленного накануне общественного деятеля Чарли Кирка.

Кирк получил известность как активный сторонник политики Республиканской партии и лично Трампа, он выступал против вовлечения США в ирано-израильский конфликт и с критикой руководства Украины.

Активиста убили вечером 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Официальные лица назвали произошедшее "целенаправленным нападением на человека".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация привлечет к ответственности всех причастных к убийству.

"Моя администрация найдет каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране", - сказал президент США в своем видеообращении.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал убийство Кирка политическим. "Кто бы это ни сделал, мы найдем вас, мы будем судить вас и привлечем к ответственности по всей строгости закона", - заявил он.

Ранее в четверг сообщалось, что Вэнс и его супруга Уша примут участие в траурной церемонии по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке в Национальном мемориале и музее 11 сентября на Манхеттене, построенном на месте башен Всемирного торгового центра (ВТЦ), уничтоженных во время атак.

Согласно официальной версии, 11 сентября 2001 года смертники, которым удалось угнать четыре авиалайнера в США, совершили серию из четырех скоординированных терактов, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация).

