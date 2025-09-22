Поиск

Франция предложила создать международную миссию на замену армии Израиля в Газе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Франция продвигает инициативу по созданию "Международной миссии по стабилизации" в Газе, которая заменит там Армию обороны Израиля и будет заниматься разоружением ХАМАС после окончания войны, сообщает The Times of Israel со ссылкой на проект французского предложения.

По сведениям газеты, главная цель инициативы - реализовать международную декларацию, принятую в июле, которая призывает к созданию двух государств, разоружению ХАМАС и постепенной передаче вопросов, связанных с внутренней безопасностью в Газе, Палестинской администрации.

В проекте указаны предпочтительные страны для формирования переходной миссии: Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Миссия будет временной, под мандатом ООН, и начнет работу, как только ситуация позволит.

В июле в Нью-Йорке была принята декларация, в соответствии с которой в Газе должна быть развернута временная международная миссия с участием Палестинской национальной администрации и под эгидой ООН. Инициаторами документа выступили Франция и Саудовская Аравия. Его поддержали арабские страны, впоследствии он был закреплен резолюцией Генассамблеи ООН.

Развертывание миссии планируется в два этапа. После достижения перемирия миссия будет заниматься мониторингом прекращения огня, защитой мирного населения, постепенным разоружением ХАМАС и содействием гуманитарному доступу и доставке базовых услуг в координации с Палестинской администрацией и агентствами ООН.

Как ожидается, в 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоится конференция по Палестине, инициированная Францией и Саудовской Аравией. Ранее СМИ сообщали, что в ходе конференции еще несколько стран объявят о признании палестинского государства.

21 сентября о признании палестинского государства объявили Великобритания, Австралия, Канада и Португалия.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН Франци Франция ХАМАС Израиль Газа
