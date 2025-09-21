Поиск

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Британский премьер Кир Стармер
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания, Канада и Австралия объявила о признании палестинского государства, несмотря на возражения со стороны США, сообщает Associated Press.

Премьер Канады Марк Карни написал в соцсети Х, что "Канада не испытывает иллюзий и не считает, что признание решит все проблемы". В его заявлении говорится, что признание палестинского государства связано с принципами права на самоопределение и фундаментальными правами человека.

В заявлении австралийского премьера Энтони Албаниза говорится, что "Австралия признает многолетние легитимные стремления палестинцев иметь собственное государство".

Позднее с обращением выступил британский премьер Кир Стармер, который объявил о признании палестинского государства и возрождении "надежд на мир для палестинцев и израильтян, а также на решение вопроса относительно двух государств".

Вместе с тем Стармер подчеркнул, что ХАМАС - это террористическая организация, у которой нет будущего, нет роли в правительстве Палестины. Он пообещал, что Лондон введет новые санкции в отношении лидеров ХАМАС в ближайшие недели.

Ранее правительства нескольких стран, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Австралии, заявили, что признают палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в этом месяце.

