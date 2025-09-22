Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Замедление старения макак, спирт в рационе шимпанзе, а также грачи, выполняющие голосовые команды

Фото: Avalon/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые решили взломать механизм защиты голых землекопов от рака при помощи генной инженерии. Чтобы получить землекопов с опухолями, им пришлось сломать целых три ключевых участка ДНК, отвечающих за восприимчивость к раку. Сначала в геном клеток легкого добавили один онкоген, но этого оказалось недостаточно, – ни за стандартные три месяца, ни за шесть, симптомов рака у животных не появилось. Тогда ученые испортили ему еще два ключевых гена-онкосупрессора, – ген белка p53, реагирующего на поломки ДНК. Голые землекопы известны своей продолжительностью жизни и способностью медленно стареть, а еще они крайне редко болеют раком. Подобные опыты помогают ученым узнать больше об устойчивости землекопов к онкологическим заболеваниям и использовать полученные результаты в медицине.

- Леопардов заподозрили в убийстве двух людей умелых (Homo habilis). Ученые при помощи машинного обучения проанализировали повреждения на челюстях двух древних индивидов, живших около 1,85-1,8 млн лет назад в Олдувайском ущелье на севере Танзании. В обоих случаях эти укусы сопровождались переломом тела. Вполне возможно, что уровень развития этих ранних представителей рода Homo еще не был достаточно сильным для того, чтобы эффективно противостоять опасным хищникам. Более того, авторы поддерживают гипотезу, что леопарды могли сыграть основную роль в истреблении H. habilis как вида.

- Грач – дикая птица семейства врановых, – как показал эксперимент британских ученых, может научиться выполнять голосовые команды человека, ориентируясь именно на речь. В ходе эксперимента грач по имени Лео освоил три команды – "ко мне", "жди" и "голос" – и при их выполнении не опирался на взгляд или неосознанные движения экспериментатора. Несколько голосовых команд выучили также два других грача, но на них у ученых не хватило времени, поэтому мастерства Лео они не достигли. Это первый контролируемый эксперимент, в котором исследовали, как немлекопитающий вид воспринимает человеческие команды и способен реагировать именно на голосовые команды. Ученые также подтвердили заключили, что для освоения устных команд человека животным не нужно быть одомашненными или жить среди людей.

- Введение генетически модифицированных человеческих мезенхимальных прогениторных клеток пожилым макакам уменьшило у них системные признаки старения и улучшило когнитивные и репродуктивные функции. МРТ выявили у них сохранность и восстановление толщины коры лобных и височных долей, а КТ показала уменьшение остеопороза костной ткани. Полногеномное секвенирование РНК показало снижение уровня биомаркеров старения практически во всех системах организма, а также признаки омоложения тканей. При терапии сенорезистентными клетками среднее снижение возраста составило 3,34 года, а с прогениторными клетками – на 2,80 года.

- Если втирать вакцину от гриппа мышам, сочетая это с растяжением кожи, то это помогает усилить выработку специфических антител и дает преимущество перед внутримышечной инъекцией. Как выясняется, растяжение кожи, сходное по силе с массажем, увеличивает ее проницаемость и запускает реакции местного иммунитета. Ученые использовали устройство, которое имитирует массаж. После 20-минутного воздействия на кожу мышей в ней увеличивалась проницаемость для флуоресцентно меченых молекул. Это происходило за счет изменений в организации молекул коллагена, что вызывало открытие волосяных фолликулов. Кожа возвращалась к своему первоначальному состоянию спустя 15 минут после воздействия прибора. Теперь ученые хотят понять, применим ли этот метод у людей – внешний слой человеческой кожи более плотный и менее проницаемый.

- Зоологи опровергли популярное представление, согласно которому златокроты являются единственными млекопитающими с переливающейся на свету шерстью: ей также обладают выдровые землеройки и некоторые грызуны. В основе этого явления лежит оптический эффект, известный как иризация. Эффект возникает при взаимодействии света с упорядоченными наноструктурами, разные слои которых имеют контрастные показатели преломления. По мнению ученых, во всех этих случаях переливающаяся окраска не несет никаких полезных функций и является лишь побочным эффектом структуры волос.

- Физики смоделировали поведение тюленьего уса в воде: из-за изгиба вибриссы на ней образуются вихревые дорожки Кармана, которые увеличивают самоиндуцированный шум и снижают потенциальную сенсорную точность. По мнению ученых, результаты их исследования пригодятся при создании гидродинамических датчиков подводных аппаратов.

- Ученые выяснили, что шимпанзе, съедающие около 4,5 кг спелых фруктов в день, потребляют вместе с ними около 15 грамм этанола, что примерно эквивалентно бокалу некрепкого вина. В Уганде ученые проанализировали состав плодов 13 видов растений, а в Кот-Д"Ивуаре – шести. Плоды, которые шимпанзе предпочитали, содержали спирта около 0,4 процента. Так как шимпанзе съедали около 4,5 кг фруктов в день, они таким образом потребляли от 13,6 до 15 грамм спирта. Это примерно 1,7 порции для взрослого человека, если считать 8 грамм средней порцией. Поскольку шимпанзе в 1,5-2 раза легче человека, то же количество алкоголя можно принять за 2,5 порции.

