Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В больницах остаются 18 россиян из числа пострадавших в ДТП в Анталье, один из них - в тяжелом состоянии, он в реанимации, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Среди пострадавших в ДТП 18 человек находятся в четырех госпиталях Антальи. Один из них - тяжелом состоянии в реанимации. Часть из туристов, получивших легкие травмы, уже вернулись в отели", - рассказали в объединении.

Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что в аварию попали более 20 российских туристов.

По информации турецких СМИ, инцидент произошел на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус.