Поиск

В Аланье в ДТП с автобусом попали два десятка туристов из России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Утром 23 сентября у города Аланья столкнулись два автобуса, в ДТП попали больше 20 российских туристов, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве России в Анталье.

"Около 09:30 утра в районе города Аланья произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов. Пострадавшие были размещены в местных больницах", - говорится в сообщении.

По данным дипломатов, некоторые туристы госпитализированы в тяжелом состоянии. Дипмиссия поддерживает постоянный контакт с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и готовы оказать пострадавшим необходимое содействие.

Часть туристов, пострадавших в ДТП, выписаны из больниц после осмотра и вернулись в отели в сопровождении гидов, сообщил позднее Российский союз туриндустрии со ссылкой на принимающую компанию. Несколько человек остались в стационаре для лечения.

"Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - отмечают в РСТ.

По информации турецких СМИ, инцидент произошел на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус.

Аланья Анталья Турция РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министр Дании не исключает любых версий инцидента с дронами в аэропорту столицы

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Что случилось этой ночью: вторник, 23 сентября

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7205 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });