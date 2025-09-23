В Аланье в ДТП с автобусом попали два десятка туристов из России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Утром 23 сентября у города Аланья столкнулись два автобуса, в ДТП попали больше 20 российских туристов, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве России в Анталье.

"Около 09:30 утра в районе города Аланья произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов. Пострадавшие были размещены в местных больницах", - говорится в сообщении.

По данным дипломатов, некоторые туристы госпитализированы в тяжелом состоянии. Дипмиссия поддерживает постоянный контакт с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и готовы оказать пострадавшим необходимое содействие.

Часть туристов, пострадавших в ДТП, выписаны из больниц после осмотра и вернулись в отели в сопровождении гидов, сообщил позднее Российский союз туриндустрии со ссылкой на принимающую компанию. Несколько человек остались в стационаре для лечения.

"Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - отмечают в РСТ.

По информации турецких СМИ, инцидент произошел на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус.