В НАТО сочли, что российские МиГ-31 не создали реальной угрозы Эстонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что силы альянса не увидели никакой непосредственной угрозы в пролете, как утверждает Таллин, через воздушное пространство Эстонии российских истребителей МиГ-31.

"Что касается последних нарушений воздушного пространства в Эстонии, силы НАТО очень быстро перехватили и эскортировали эти истребители, не эскалируя ситуацию, поскольку не было никакой непосредственной угрозы", - сказал Рютте во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там прошло заседание Североатлантического совета на уровне послов, созванное по просьбе Эстонии в рамках статьи 4 договора НАТО.

Отвечая на соответствующий вопрос, Рютте сказал: "Решения о том, что делать с летательными средствами, в частности, решения по их сбиванию, будут приниматься в зависимости от ситуации с учетом той опасности, которую летательные средства создают, и тех рисков, которые они несут нашим силам, гражданским лицам и инфраструктурам".

19 сентября генштаб Сил обороны Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Минобороны России в ответ информировало, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен по международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

"Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали", - говорилось в заявлении Минобороны РФ.

