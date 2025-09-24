Поиск

Тайфун "Рагаса" на Тайване привел к гибели 14 человек, 129 пропали без вести

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами наводнений, вызванных тайфуном "Рагаса" на Тайване, стали 14 человек, сообщает в среду Sky News.

Наиболее пострадал от удара стихии восток острова - 129 человек пропали без вести.

В материковой части Китая, в десяти городах провинции Гуандун на юге страны закрыты школы, магазины и предприятия, приостановлена работа транспорта.

В аэропорту одного из крупнейших городов провинции, Шэньчжэня, отменены 529 рейсов.

Непогода затронула и Филиппины: стало известно о четырех погибших и 700 тыс. пострадавших.

Накануне сообщалось об угрозе оползней в районе городов Чжухай и Чжаньцзян провинции Гуандун.

В аэропорту Гонконга отменили более сотни рейсов. Не состоялись вылеты по 86 региональным направлениям, и по более чем 30 международным. Из Гонконга в узловые аэропорты не вылетели и борты многих крупнейших зарубежных авиакомпаний, в частности, Fly Emirates (Дубай), Lufthansa (Франкфурт-на-Майне) и Air France (Париж).

По данным South China Morning Post (SCMP), временные ограничения продлятся до 06:00 (01:00 по Москве) четверга по местному времени.

Тайфуны на южном побережье Китая не являются редким явлением. Так, в 2017 году из-за последствий тайфуна "Хато", ставшим, по оценкам экспертов, самым мощным с 1962 года, пострадали 270 человек, из них 120 - в Гонконге.

