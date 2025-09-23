Более сотни рейсов отменили в аэропорту Гонконга из-за приближения тайфуна "Рагаса"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Отмена более сотни рейсов в аэропорту Гонконга затронула около 20 тыс. пассажиров, сообщает во вторник британское издание The Independent в онлайн-трансляции продвижения тайфуна "Рагаса".

По данным газеты, не состоялись вылеты по 86 региональным направлениям, и по более чем 30 международным.

Из Гонконга в узловые аэропорты не вылетели и борты многих крупнейших зарубежных авиакомпаний, в частности, Fly Emirates (Дубай), "Люфтганза" (Франкфурт-на-Майне) и Air France (Париж).

Сообщается о приближении тайфуна к Гонконгу и материковой части Китая, а также об угрозе оползней в районе городов Чжухай и Чжаньцзян граничащей с Гонконгом провинции Гуандун в среду.

Газета South China Morning Post (SCMP) накануне сообщала, что временные ограничения продлятся до 06:00 (01:00 по Москве) четверга.

По словам старшего сотрудника отдела прогнозирования Гонконгской обсерватории Чой Чун Вина, расчетное время приближения "Рагасы" к Гонконгу - утро среды.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна, по данным SCMP, составляет 64 м/с.

Возможны наводнения.

Тайфуны на южном побережье Китая не являются редким явлением. Так, в 2017 году из-за последствий тайфуна "Хато", ставшим, по оценкам экспертов, самым мощным с 1962 года, пострадали 270 человек, из них 120 - в Гонконге.