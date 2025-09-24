Поиск

Пропалестинские активисты заявили, что их суда на пути в Газу атаковали БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Активисты, находящиеся на судах, идущих с грузом гуманитарной помощи к берегам сектора Газа, проинформировали об атаках неопознанных беспилотников близ берегов Греции, сообщает в среду газета The Jerusalem Post.

"По данным активистов, над судами флотилии в течение ночи на низкой высоте пролетели 15 беспилотных летательных аппаратов. Они также утверждают, что на десять судов были сброшены некие неопознанные объекты", - пишет издание.

О пострадавших не сообщается.

Кроме того, представитель флотилии заявил о помехах в радиоэфире, которые мешали коммуникации между судами. По его словам, на частотах, используемых судами для связи, звучали песни шведской группы ABBA.

Береговая охрана Греции не сообщала о каких-либо сигналах бедствия. Власти Израиля не комментировали заявления активистов.

В июне группа активистов уже предпринимала попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, однако израильская сторона этого не допустила, а находившаяся на одном из судов шведская активистка Грета Тунберг была депортирована на родину.

