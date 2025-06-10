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Грету Тунберг депортировали из Израиля в Швецию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Задержанная в Израиле пропалестински настроенная экоактивистка Грета Тунберг покинула Израиль и направляется в Швецию с пересадкой во Франции, сообщает во вторник МИД Израиля.

"Грета Тунберг только что вылетела из Израиля в Швецию (через Францию)", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

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Тунберг входила в группу активистов, которые ранее в июне предприняли попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, однако израильская сторона этого не допустила.

В понедельник на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, поднялся израильский морской спецназ. Судно препроводили в израильский порт Ашдод. Самих активистов, называвших своей целью доставку в Газу гумпомощи, задержали. Тунберг обвинила власти Израиля в похищении.

Ранее во вторник в МИД Израиля сообщали, что все участники этой акции, задержанные накануне вместе с Тунберг на борту следовавшего в сектор Газа судна "Мадлен", прибыли в аэропорт Бен-Гурион для дальнейшей депортации.

Израиль Грета Тунберг Швеция
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