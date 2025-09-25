Главы МИД РФ и Сербии констатировали сохранение интенсивности контактов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Марко Джурич провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН, на которой констатировали сохранение интенсивности и содержательности контактов, сообщили в МИД РФ в четверг.

"Констатировано поступательное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, сохранение интенсивности и содержательности контактов в условиях кризиса системы международных отношений. Обсуждены основные вопросы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Стороны также подробно рассмотрели координацию работы в международных организациях, "региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина)", добавили в МИД России.

"С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии. Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения основополагающих резолюции СБ ООН 1244 и Общего (Дейтонского) рамочного соглашения о мире для достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования на Балканах", - отметили на Смоленской площади.