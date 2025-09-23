Сербия планирует подписать новый договор с "Газпромом" в октябре

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сербия в октябре намерена заключить новый договор с российской компанией "Газпром", сообщил сербскому телеканалу РТС директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"На этой неделе мы завершим переговоры, но новый договор будет подписан не в сентябре, а в октябре", - сказал он, отметив, что до конца октября поставки газа продолжатся на прежних условиях.

По его словам, цену газа для населения повышать не планируется, а возможную разницу в цене оплатит "Сербиягаз".

Баятович заверил, что газоснабжению Сербии ничего не угрожает: "Наши газохранилища заполнены на 90%, этих объемов хватит минимум на три, а может, и на пять месяцев".

Руководитель "Сербиягаза" также сообщил, что Белград продолжает переговоры с Вашингтоном по ситуации вокруг сербской энергетической компании NIS, против которой США ввели санкции, но неоднократно уже их откладывали. В частности, президент Сербии Александр Вучич намерен обсудить ситуацию с госсекретарем Марко Рубио.