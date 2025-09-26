Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Контрольным пакетом акций приложения будут владеть американские инвесторы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому контрольный пакет акций соцсети TikTok будет передан американским инвесторам.

"Я очень уважаю Си Цзиньпина и очень ценю, что он одобрил сделку, потому что для того, чтобы все было сделано должным образом, нам действительно нужна была поддержка Китая и его одобрение", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Согласно новому рамочному соглашению, изложенному в указе, китайская материнская компания TikTok ByteDance и ее филиалы будут владеть менее чем 20% акций приложения.

При этом 80% акций сохранят за собой американские инвесторы.

"Приложение TikTok в Соединенных Штатах будет управляться недавно созданным совместным предприятием, базирующимся в Соединенных Штатах. Контрольный пакет акций компании будет принадлежать гражданам США и контролироваться ими, и больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником, поскольку ByteDance Ltd. и ее аффилированным лицам будет принадлежать менее 20% компании, а оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

Пока неясно, кто является участниками сделки, но во время подписания указа Трамп сказал, что корпорация Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон будут играть "большую" роль.

Американский лидер добавил, что основатель Dell Technologies Майкл Делл и медиамагнат Руперт Мердок также будут участвовать в сделке.

Исполнительный указ, изданный в четверг, продлил до 23 января дату, до которой компания-владелец TikTok должна продать свое американское подразделение или прекратить работу в США.

Вопрос об алгоритме работы TikTok долгое время осложнял согласование сделки. Американский закон, предусматривающий продажу соцсети, запрещает ByteDance исполнять какую-либо операционную роль в отношении нового американского приложения TikTok, в том числе этого алгоритма. Между тем китайское законодательство запрещает экспорт таких "чувствительных" технологий.

На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social.