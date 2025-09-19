Поиск

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал американскую сторону не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, пишет Global Times.

"США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - сказал Си Цзиньпин.

Он также напомнил о позиции Пекина по соглашению о продаже американского подразделения соцсети TikTok: итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам. При этом США должны обеспечить недискриминационные условия для китайских инвесторов.

Си Цзиньпин отметил важность китайско-американских отношений и способность сторон взаимодействовать на благо КНР, США и всего мира.

Трамп охарактеризовал этот разговор как "очень продуктивный" и "очень хороший" и пообещал, что снова поговорит по телефону с Си Цзиньпином.

Согласование сделки по TikTok находится на финальных стадиях. Накануне Трамп отложил до 16 декабря дату, до которой TikTok должна продать свое американское подразделение или прекратить работу в США. Предыдущий срок истекал 17 сентября. Переговоры о судьбе соцсети ведутся уже более года. 16 сентября Трамп заявил, что сделка по TikTok согласована с Китаем.

