Глава МАГАТЭ в понедельник проведет консультации в Киеве

Об этом сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретится в Киеве с представителями руководства Украины 29 сентября, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Я знаю, что на понедельник запланированы консультации главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с руководством правительства Украины", - сказал Лихачев журналистам на форуме "Всемирная атомная неделя" в пятницу.

Накануне глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Гросси, среди основных тем стало обсуждение ситуации в Иране, на Ближнем востоке и на Украине.

Ранее в тот же день Гросси сообщил, что в ходе своих визитов в РФ и на Украину собирается обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

"Ситуация (на ЗАЭС - ИФ) вызывает у нас обеспокоенность, мы следим за ней ежедневно", - сказал глава МАГАТЭ журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" на открытии форума "Мировая атомная неделя" в Москве.

Он отметил, что МАГАТЭ ранее сообщило "о новых инцидентах, в частности, о нарушении внешнего энергоснабжения в десятый раз". "Мы считаем, это ставит под угрозу безопасность объекта", - заявил Гросси.

По его словам, нужно предпринять любые усилия, чтобы избежать ядерных инцидентов. "Это очень важно для всех", - сказал глава агентства.