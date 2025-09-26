Поиск

Глава МАГАТЭ в понедельник проведет консультации в Киеве

Об этом сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретится в Киеве с представителями руководства Украины 29 сентября, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Я знаю, что на понедельник запланированы консультации главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с руководством правительства Украины", - сказал Лихачев журналистам на форуме "Всемирная атомная неделя" в пятницу.

Накануне глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Гросси, среди основных тем стало обсуждение ситуации в Иране, на Ближнем востоке и на Украине.

Ранее в тот же день Гросси сообщил, что в ходе своих визитов в РФ и на Украину собирается обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

"Ситуация (на ЗАЭС - ИФ) вызывает у нас обеспокоенность, мы следим за ней ежедневно", - сказал глава МАГАТЭ журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" на открытии форума "Мировая атомная неделя" в Москве.

Он отметил, что МАГАТЭ ранее сообщило "о новых инцидентах, в частности, о нарушении внешнего энергоснабжения в десятый раз". "Мы считаем, это ставит под угрозу безопасность объекта", - заявил Гросси.

По его словам, нужно предпринять любые усилия, чтобы избежать ядерных инцидентов. "Это очень важно для всех", - сказал глава агентства.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Рафаэль Гросси Росатом Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });