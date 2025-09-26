Гросси обсудил с Путиным Иран, Ближний Восток и Украину

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным интересной и увлекательной.

"Встреча с Путиным была интересной: мы говорили о ядерной энергетике, обсуждали Иран, Ближний Восток и Украину", - сказал Гросси журналистам на "Международном атомном форуме".

"Это (встреча с Путиным - ИФ) была уникальная возможность. Я вынес много увлекательных моментов", - подчеркнул он.

Гросси добавил, что встреча с Путиным была ему необходима: "Встреча была нужна мне, потому что Россия, очевидно, мировой игрок в атомной отрасли".

По словам Гросси, "Росатом" - это мировой лидер в сфере атомной энергии.