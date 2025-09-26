ByteDance будет получать около 50% прибыли американского бизнеса TikTok

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance, материнская компания TikTok, скорее всего, будет получать около половины прибыли американского подразделения соцсети даже после продажи мажоритарной доли американским инвесторам, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что ByteDance будет получать лицензионные отчисления по всей выручке от использования американским подразделением алгоритма TikTok, а также часть прибыли пропорционально своей доле в нем.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому контрольный пакет акций американского подразделения TikTok будет передан американским инвесторам.

Согласно новому рамочному соглашению, изложенному в указе, ByteDance и ее филиалы будут владеть менее чем 20% акций. При этом 80% акций получат американские инвесторы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цена сделки составит около $14 млрд.

Пока неясно, кто является ее участниками, но во время подписания указа Трамп сказал, что корпорация Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон будут играть "большую" роль.

Американский лидер добавил, что основатель Dell Technologies Майкл Делл и медиамагнат Руперт Мердок также будут участвовать в сделке.