Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Израиль работает с администрацией президента США Дональда Трампа над планом по прекращению конфликта в секторе Газа, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Еще не принято окончательное решение: мы работаем (над планом - ИФ) с командой президента Трампа", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил надежду на то, что благодаря этой работе удастся добиться договоренностей.

Ранее на этой неделе США представили ряду ближневосточных стран план по урегулированию конфликта Израиля и движения ХАМАС.

В понедельник ожидается встреча Трампа и Нетаньяху в Белом доме.