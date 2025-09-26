Поиск

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля
Палестинцы покидают север сектора Газа из-за израильских атак
Фото: Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа призывает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять план американского лидера по прекращению войны в секторе Газа и предупреждает, что продолжение конфликта только усилит изоляцию Израиля, сообщает Axios.

По данным портала, такая позиция была обозначена на встрече в Нью-Йорке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Нетаньяху и израильским министром стратегического планирования Роном Дермером.

"Белый дом доносит до Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект", - пишет Axios, ссылаясь на слова источника.

Издание подчеркивает, что американская администрация настоятельно призывает Нетаньяху принять план Трампа по прекращению войны в палестинском анклаве.

При этом встреча Нетаньяху с самим Трампом для обсуждения этого плана и дальнейших действий в секторе Газа ожидается в понедельник.

Ранее в четверг Трамп заявил журналистам в Белом доме, что "не позволит" Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан.

"Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег (...). Достаточно. Пора остановиться", - сказал президент США, добавив, что обсуждал этот вопрос напрямую с израильским премьером.

Как считает Axios, такие публичные заявления Трампа "вероятно, поставят крест на планах Нетаньяху по аннексии".

Портал отмечает, что во вторник Трамп провел встречу с лидерами и высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана и попросил их поддержать его план прекращения войны в секторе Газа.

Лидеры арабских стран выдвинули Трампу несколько условий поддержки его плана, включая обязательство Израиля не аннексировать части Западного берега Иордана или сектор Газа.

"Трамп ясно дал понять лидерам, что заблокирует такой шаг", - подчеркивает Axios.

США Дональда Трамп Стив Уиткофф Джаред Кушнер Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });