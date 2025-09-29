Число жертв нападения на церковь мормонов в США выросло до четырех

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате стрельбы и пожара в церкви мормонов в городе Гранд-Блан штата Мичиган в США, сообщил журналистам начальник городской полиции Уильям Рейне.

По его словам, в церкви были обнаружены новые тела, в результате чего общее число погибших увеличилось до четырех, еще восемь человек получили ранения.

Ранее вооруженный огнестрельным орудием 40-летний мужчина открыл огонь по прихожанам, а затем поджог здание церкви. Сообщалось об одном погибшем и девяти раненых.

Рейне заявил, что экстренные службы продолжают поиски тел погибших.

"Мы знаем, что некоторые из них числятся пропавшими без вести", - сказал он, добавив, что церковь "полностью разрушена из-за пожара".

Следователи установили личность подозреваемого - это Томас Джейкоб Сэнфорд, 40-летний житель близлежащего города Бертон, ветеран войны в Ираке.

Сообщается, что подозреваемый был убит во время перестрелки с полицией.

Расследование нападения возглавляет ФБР. Исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за Детройтское отделение ФБР, которое охватывает весь штат Мичиган, Рубен Коулман заявил, что бюро рассматривает это дело "как акт целенаправленного насилия".

В настоящее время проводится обыск по месту жительства подозреваемого, власти работают над получением ордеров на обыск цифровых носителей, которые могут помочь пролить свет на мотивы преступника, сообщил CNN источник в правоохранительных органах.

По его информации, в расследовании участвуют десятки сотрудников правоохранительных органов по всему штату Мичиган.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви потенциальной целенаправленной атакой на христиан.

"Эта эпидемия насилия в нашей стране должна немедленно закончиться", - написал американский лидер в воскресенье в соцсети Truth Social.