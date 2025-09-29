Поиск

Число жертв нападения на церковь мормонов в США выросло до четырех

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате стрельбы и пожара в церкви мормонов в городе Гранд-Блан штата Мичиган в США, сообщил журналистам начальник городской полиции Уильям Рейне.

По его словам, в церкви были обнаружены новые тела, в результате чего общее число погибших увеличилось до четырех, еще восемь человек получили ранения.

Ранее вооруженный огнестрельным орудием 40-летний мужчина открыл огонь по прихожанам, а затем поджог здание церкви. Сообщалось об одном погибшем и девяти раненых.

Рейне заявил, что экстренные службы продолжают поиски тел погибших.

"Мы знаем, что некоторые из них числятся пропавшими без вести", - сказал он, добавив, что церковь "полностью разрушена из-за пожара".

Следователи установили личность подозреваемого - это Томас Джейкоб Сэнфорд, 40-летний житель близлежащего города Бертон, ветеран войны в Ираке.

Сообщается, что подозреваемый был убит во время перестрелки с полицией.

Расследование нападения возглавляет ФБР. Исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за Детройтское отделение ФБР, которое охватывает весь штат Мичиган, Рубен Коулман заявил, что бюро рассматривает это дело "как акт целенаправленного насилия".

В настоящее время проводится обыск по месту жительства подозреваемого, власти работают над получением ордеров на обыск цифровых носителей, которые могут помочь пролить свет на мотивы преступника, сообщил CNN источник в правоохранительных органах.

По его информации, в расследовании участвуют десятки сотрудников правоохранительных органов по всему штату Мичиган.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви потенциальной целенаправленной атакой на христиан.

"Эта эпидемия насилия в нашей стране должна немедленно закончиться", - написал американский лидер в воскресенье в соцсети Truth Social.

США Мичиган Гранд-Блан церковь стрельба жертвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оппозиция набирает почти 46% на выборах в парламент Молдавии

Молдавская оппозиция лидирует на парламентских выборах

Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Дания временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов

Датские военные сообщили о БПЛА над своими объектами

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня

В Молдавии начались выборы в парламент

В Молдавии начались выборы в парламент

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7253 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });