Трамп на фоне стрельбы в церкви в Мичигане призвал положить конец "эпидемии насилия" в США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу, произошедшую в церкви в штате Мичиган, потенциально намеренной атакой на христиан и призвал бороться против подобных инцидентов в стране.

"Эта эпидемия насилия в нашей стране должна немедленно закончиться", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.

По мнению президента, происшествие в Мичигане могло быть целенаправленной атакой на христиан.

Ранее в воскресенье в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Мичигане во время службы произошла стрельба. Вооруженный огнестрельным орудием 40-летний мужчина открыл огонь по прихожанам, а затем поджог здание церкви. Стрелок был ликвидирован. Пожар потушили.

По последним данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб и девять получили ранения. В полиции заявили, что число жертв может вырасти.

