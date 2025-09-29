Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Перипетии вокруг парацетамола, разные способы синтезирования псилоцибина грибами, а также успехи испытаний генной терапии болезни Хантингтона

Фото: Miguel Pereira/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- На западе Франции в Сен-Сезере (грот Ла-Рош-а-Пьеро) во время раскопок шательперонского культурного слоя археологи обнаружили три десятка просверленных раковин морских моллюсков, которые, по-видимому, использовались в качестве бусин. Их создателями могли быть как люди современного анатомического типа, так и неандертальцы. Археологический памятник Сен-Сезер рабочие случайно открыли еще в 1975 году, когда строили дорогу неподалеку от деревни Сен-Сезер. Последовавшие за этим исследования позволили выявить здесь культурные слои среднего и верхнего палеолита, включая слои с шательперонскими орудиями. Носителей шательперонской археологической культуры отличало от предшественников изготовление новых орудий, например, резцов, скребков и изделий из кости, а также особая техника обработки кремниевых пластин.

- "Джеймс Уэбб" обнаружил совершенно уникальную экзопланету у пульсара-"черной вдовы" PSR J2322-2650. Это юпитероподобное тело не только аномально обогащено углеродом, но и в прошлом вообще могло быть маломассивной звездой. Пока неясно, как возникло такое тело. Возможно, ранее это была маломассивная звезда. Атмосфера экзопланеты характеризуется большим обогащением углеродом и сильным обеднением кислородом, азотом и водородом. Моделирование также предсказывает большой процент содержания гелия и дующие на запад сильные ветра.

- Грибы рода волоконниц (Inocybe) синтезируют псилоцибин (химически стабильный прекурсор серотонинергического психоделика псилоцина) с помощью ферментов, реакций и промежуточных продуктов, которые отличаются от псилоцибов и других родов псилоцибиновых грибов. Это говорит о том, что синтез псилоцибина появился у волоконниц в процессе эволюции независимо от других родов. Таким образом, способность синтезировать псилоцибин приобретена независимо дважды в процессе эволюции. Помимо теоретического интереса новые данные расширяют возможности биотехнологического синтеза псилоцибина и родственных ему индольных соединений.

- Астрономы представили объяснение природы очередного загадочного переменного источника излучения типа WIT. Возможно, это первое наблюдавшееся в режиме реального времени событие разрушения зародыша экзопланеты у протозвезды. WIT (What Is This?) – небольшая группа источников, найденных в рамках наземного инфракрасного обзора неба VVV (Vista Variables in the Vía Láctea Survey) и чья природа долгое время остается предметом споров. Объект, о котором идет речь, называется VVV-WIT-13. Впервые он был замечен в 2017 году, затем в 2020 году его нашли в данных космического телескопа WISE, причем свойства источника подходили как под звезду до главной последовательности, так и под звезду в финале жизни.

- Ученые обработали данные за прошлый год и подсчитали, что за лето 2024 года жара убила почти 63 тысячи человек в 32 европейских странах. Это чуть меньше, чем в 2022 году, но заметно больше, чем в 2023.

- Генная терапия болезни Хантингтона успешно прошла клинические испытания I/II фазы. Однократное введение препарата в полосатое тело мозга замедляло прогрессирование болезни в среднем на 75 процентов. Болезнь Хантингтона (Гентингтона) представляет собой наследственное заболевание, связанное с мутацией гена HTT, который кодирует белок хангтингтин (гентингтин). Клинически это проявляется двигательными расстройствами, психическими и когнитивными нарушениями. Симптомы заболевания появляются обычно после 30 лет, после чего пациенты живут от 10 до 30 лет. Радикального лечения пока не существует.

- Где-то далеко мертвая звезда уже продолжительное время поедает разорванный приливными силами аналог Плутона или кометы. К такому выводу пришли астрономы, проанализировавшие состав атмосферы грязного белого карлика WD 1647+375.

- Генетики подтвердили, что распространение славянских языков сопровождалось масштабными миграциями, а еще приметили регион, где, возможно, сформировалась расселившаяся популяция.

- На прошлой неделе произошел переполох, в котором смешались парацетамол, аутизм и СДВГ. 22 сентября Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) выступило с заявлением, в котором предостерегло беременных женщин от использования парацетамола для облегчения боли и лихорадки. Власти призывают лечащих врачей взвешивать риски и пользу при назначении парацетамола, особенно в случае умеренного повышения температуры у беременных женщин. Сайт N+1 разбирался, насколько обоснованы претензии FDA.

- Разыкаться от прочтения этой статьи нельзя. Зато можно узнать, какие способы бороться с икотой работают и зачем появился этот докучливый рефлекс.