Поиск

В Сейм Польши внесен проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Сейм Польши внесен проект госбюджета на 2026 год, предусматривающий рекордно высокие расходы на оборону, документ появился в списке внесенных в Сейм правовых актов.

Ранее проект бюджета одобрило правительство. Он предусматривает, что расходы государственного бюджета составят 918,9 млрд злотых, с дефицитом в 271,7 млрд злотых (более $250 млрд и $74,5 млрд соответственно).

В частности, проект бюджета предусматривает рекордные расходы на оборону, превышающие 200 млрд злотых ($54,9 млрд в эквиваленте), что эквивалентно 4,81% ВВП.

Планируется, что в 2025 году траты Польши на военные цели достигнут 186,6 млрд злотых ($51,2 млрд), что составляет 4,7% ВВП страны.

Сейм правительство Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });