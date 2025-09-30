В Сейм Польши внесен проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Сейм Польши внесен проект госбюджета на 2026 год, предусматривающий рекордно высокие расходы на оборону, документ появился в списке внесенных в Сейм правовых актов.

Ранее проект бюджета одобрило правительство. Он предусматривает, что расходы государственного бюджета составят 918,9 млрд злотых, с дефицитом в 271,7 млрд злотых (более $250 млрд и $74,5 млрд соответственно).

В частности, проект бюджета предусматривает рекордные расходы на оборону, превышающие 200 млрд злотых ($54,9 млрд в эквиваленте), что эквивалентно 4,81% ВВП.

Планируется, что в 2025 году траты Польши на военные цели достигнут 186,6 млрд злотых ($51,2 млрд), что составляет 4,7% ВВП страны.