Польша потратит на оборону в 2025 году 4,7% ВВП, около $50 млрд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Расходы польского бюджета на оборонные цели составят в 2025 году около $50 млрд, сообщил через пресс-службу Минобороны Польши глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша - одна из немногих стран НАТО, которая уже планирует расходы на оборону, модернизацию и трансформацию армии на уровне, близком к 5%, то есть в настоящее время - 4,7% ВВП", - сказал министр.

"В бюджете национальной обороны на 2025 год (включая повышение заработной платы профессиональных военнослужащих) мы заложили рекордную сумму в 124,3 млрд злотых. По сравнению с 2024 годом это на 6,2 млрд злотых больше. Вместе с расходами Фонда поддержки Вооруженных сил в 2025 году расходы на оборону достигнут 186,6 млрд злотых (около $50 млрд в эквиваленте - "ИФ"), что на 27,8 млрд злотых больше, чем планировалось в предыдущем году", - добавил Косиняк-Камыш.