Россия на месяц становится председателем СБ ООН

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия с 1 октября на месяц станет председателем Совета Безопасности ООН, сменив на этом посту Южную Корею.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, во время своего представительства РФ сосредоточится на рассмотрении "выполнения Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине".

"Это получится достаточно своевременно, потому что ситуация там критическая. Взят курс на их развал, на ущемление прав сербского народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, 24 октября российская сторона планирует провести специальное заседание, на котором будет рассмотрено выполнение Устава ООН.

Как отмечал Лавров, заседание будет проведено "с прицелом на анализ и желательно практический вывод о том, как дальше развивать ООН".

Председательство в СБ ООН осуществляется его членами поочередно. Каждый председатель занимает этот пост в течение месяца.

