Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Очередной раунд российско-американских консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях планируется этой осенью, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже было два раунда. Третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции по штаб-квартире ООН.

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля в Стамбуле. Второй раунд также прошел в Стамбуле 10 апреля.