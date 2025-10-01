Уолл-стрит закрылась в плюсе

Dow Jones обновил рекорд

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник, при этом Dow Jones обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали новости компаний и следили за развитием ситуации с финансированием американского правительства.

Срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября. Если он не будет продлен, ведомства могут приостановить работу и, в частности, отложить публикацию важных статданных. Между тем инвесторы ждут выхода в пятницу ключевого отчета Минтруда США о безработице за сентябрь. Эти данные могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Тем временем количество открытых вакансий в США в августе увеличилось на 19 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,23 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 7,2 млн вакансий, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе значение индикатора составляло 97,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 96 пунктов.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала фармацевтическая Pfizer Inc. Ее акции подорожали на 6,8% после того, как Белый дом представил сайт TrumpRx, на котором американцы смогут напрямую покупать лекарства, и привел Pfizer в качестве примера производителей, которые будут предлагать свои препараты на этом сайте со значительной скидкой. За участие в программе компания получит льготы по недавно объявленным тарифам на импорт фармпрепаратов.

Бумаги конкурирующих Eli Lilly и AstraZeneca выросли в цене на 5% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость CoreWeave подскочила на 11,7%. Поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ заключил контракт на сумму $14,2 млрд с Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на обеспечение компании вычислительными ресурсами. Капитализация Meta уменьшилась на 1,2%.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 0,4%. Как сообщалось ранее, принадлежащий Alphabet видеосервис YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования претензий президента США Дональда Трампа, связанных с блокировкой его аккаунта после беспорядков у здания Капитолия в январе 2021 года.

Стоимость акций горнодобывающей Freeport-McMoRan повысилась на 5,7% после сообщений СМИ о том, что компания согласилась передать правительству Индонезии 12% акций своего подразделения в этой стране. Сделка является частью соглашения о продлении лицензии на эксплуатацию золото-медного месторождения Grasberg.

Spotify Technology сократила капитализацию на 4,2%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса объявил об отставке главного исполнительного директора Дэниэла Эка, руководившего компанией около 20 лет.

Бумаги Coty Inc. подорожали на 0,8%. Производитель косметики и парфюмерии проводит ревизию портфеля брендов в сегменте масс-маркет (Consumer Beauty), рассматривая возможность их продажи или выделения в самостоятельную компанию.

Акции Firefly Aerospace из сферы оборонно-космических технологий упали в цене на 20,7% после сообщений о неудачных испытаниях основного ускорителя для ее ракеты Alpha.

Рыночная стоимость Exxon Mobil сократилась на 1,3%. Нефтяная компания объявила о планах уволить около 2 тыс. работников в рамках мер по повышению эффективности ее организационной структуры.

Котировки бумаг EchoStar, специализирующейся на спутниковой связи и цифровой инфраструктуре, выросли на 3,7% на сообщениях, что Verizon Communications ведет с ней переговоры о покупке лицензий на частоты. Акции Verizon подорожали на 1,6%.

Американский производитель компонентов для выпуска чипов Wolfspeed нарастил капитализацию на 29,4%. Ранее компания заявила о выходе из процедуры банкротства после сокращения общего долга более чем втрое, годовых процентных расходов - в 2,5 раза.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии повысился на 0,18% - до 46397,89 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,41% - до 6688,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,3% и закрылся на отметке 22660,01 пункта.

По итогам квартала Dow Jones поднялся на 5,22%, S&P - на 7,79%, Nasdaq - на 11,24%. Все три индекса завершили ростом второй квартал подряд.