Польша депортировала 12 украинцев и двух белорусов из-за беспорядков в Варшаве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Двоих белорусов и 12 украинцев депортировали из Польши из-за беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве, сообщил телеканал TVP.

"Во время концерта варшавская полиция арестовала 109 человек за многочисленные правонарушения и преступления, включая хранение наркотиков, нападение на сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехники, а также незаконное проникновение на чужую территорию... Из 63 задержанных иностранцев 14 были депортированы (12 граждан Украины и 2 гражданина Белоруссии)", - говорится в сообщении.

"(...) в отношении 3 иностранцев (2 граждан Украины и 1 гражданина Беларуси) Пограничная служба инициировала процедуру обязывающего возвращения (они должны покинуть территорию Польши в установленный срок - ИФ). Еще 33 иностранца (32 гражданина Украины и 1 гражданин Беларуси) были внесены в реестр иностранцев, нежелательных на территории Польши, и в Шенгенскую информационную систему с целью отказа во въезде и пребывании по соображениям охраны общественной безопасности и порядка", - добавили там.

Как сообщалось, белорусский рэпер Макс Корж выступил на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа. В ходе концерта, билеты на который купили около 60 тыс. человек, ситуация вышла из-под контроля, болельщики начали перепрыгивать через ограждения, а на трибунах появилась символика, которая, по определению польских правоохранительных органов, "вызывает негативные исторические ассоциации".

Премьер-министр Дональд Туск сообщал о возбуждении уголовных дел в отношении 63 человек, 57 украинцах и шести белорусах, которые "будут вынуждены покинуть страну, добровольно либо под принуждением".