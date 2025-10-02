Работа интернета в Афганистане восстановлена

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Работа интернета и телекоммуникаций в Афганистане, предположительно, возобновилась после почти 48-часового отключения, сообщили в ООН.

"Де-факто власти - представители движения "Талибан" - не дали четкого объяснения своим решениям", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Отмечается, что воздушное движение также было разрешено возобновить в обычном режиме.

Ранее в ООН предупреждали, что отключение коммуникаций приводит к многочисленным негативным последствиям для афганского народа, пострадавшего от разрушительного землетрясения в прошлом месяце.

Гуманитарный координатор ООН в стране Индрика Ратватте, выступая по нестабильной спутниковой видеосвязи из Кабула, отметил, что, начиная с понедельника телекоммуникации и оптоволоконная связь в Афганистане были приостановлены. По его словам, связь с сотрудниками гуманитарных организаций в отдаленных районах, оказывающими помощь пострадавшим от землетрясения на востоке Афганистана, была потеряна.

Землетрясение мощностью шесть баллов, произошедшее месяц назад, ударило по восточным регионам Афганистана. Катастрофа унесла жизни около двух тысяч человек и повредила 8,5 тысяч домов.