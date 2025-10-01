В ООН заявили, что отключение интернета в Афганистане осложняет помощь пострадавшим от землетрясения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Жизненно важные усилия по оказанию гуманитарной помощи отдаленным афганским общинам, пострадавшим от разрушительного землетрясения в прошлом месяце, столкнулись с серьезными трудностями из-за решения властей Афганистана отключить интернет по всей стране, сообщает сайт ООН.

Гуманитарный координатор ООН в стране Индрика Ратватте, выступая по нестабильной спутниковой видеосвязи из Кабула, сообщил, что, начиная со вчерашнего дня телекоммуникации и оптоволоконная связь в Афганистане приостановлены. По его словам, связь с сотрудниками гуманитарных организаций в отдаленных районах, оказывающими помощь пострадавшим от землетрясения на востоке страны, была потеряна.

По оценкам международной службы мониторинга интернета NetBlocks, доступа к сети сейчас лишены более 43 млн афганцев. Несколько недель назад находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" начало ограничивать интернет с целью борьбы с "пороком" и аморальностью в соответствии с шариатом.

Работа гуманитарных структур ООН также осложнена введенным в начале месяца запретом талибов на допуск женщин - гражданок Афганистана - в помещения организаций.

По словам Ратватте, отключение интернета затронуло не только деятельность ООН и ее партнеров, но и программы здравоохранения, банковские и финансовые услуги.

"На уровне общин это означает прекращение обычных деловых операций, банковских транзакций, денежных переводов и поступлений из-за рубежа, которые критически важны для людей", - пояснил он.

Прошел месяц после землетрясения мощностью 6 баллов в восточных регионах Афганистана. Катастрофа унесла жизни около 2 тыс. человек, повредила 8 тыс. 500 домов.

"Зима не на подходе - она там уже наступила", - предупредил Ратватте, подчеркнув необходимость утепления временных укрытий для перемещенных лиц и обеспечения их теплой одеждой на фоне стремительного падения температуры.

В Кабуле сейчас ведутся переговоры с де-факто властями страны о послаблениях в режиме отключения интернета, чтобы обеспечить "критически важную связь" с гуманитарными группами.

"Это еще один кризис поверх уже существующего (...) его последствия напрямую скажутся на жизни людей", - подчеркнул Ратватте.

Он добавил, что происходящее повлияет на работу медицинских служб, цепочки поставок и вакцинацию. "Будет также затронута помощь, которая обеспечивает функционирование базовых услуг в стране, - сказал Ратватте. - Рейсы отменены, самолеты из-за рубежа сегодня не прилетают".