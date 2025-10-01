Поиск

В ООН заявили, что отключение интернета в Афганистане осложняет помощь пострадавшим от землетрясения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Жизненно важные усилия по оказанию гуманитарной помощи отдаленным афганским общинам, пострадавшим от разрушительного землетрясения в прошлом месяце, столкнулись с серьезными трудностями из-за решения властей Афганистана отключить интернет по всей стране, сообщает сайт ООН.

Гуманитарный координатор ООН в стране Индрика Ратватте, выступая по нестабильной спутниковой видеосвязи из Кабула, сообщил, что, начиная со вчерашнего дня телекоммуникации и оптоволоконная связь в Афганистане приостановлены. По его словам, связь с сотрудниками гуманитарных организаций в отдаленных районах, оказывающими помощь пострадавшим от землетрясения на востоке страны, была потеряна.

По оценкам международной службы мониторинга интернета NetBlocks, доступа к сети сейчас лишены более 43 млн афганцев. Несколько недель назад находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" начало ограничивать интернет с целью борьбы с "пороком" и аморальностью в соответствии с шариатом.

Работа гуманитарных структур ООН также осложнена введенным в начале месяца запретом талибов на допуск женщин - гражданок Афганистана - в помещения организаций.

По словам Ратватте, отключение интернета затронуло не только деятельность ООН и ее партнеров, но и программы здравоохранения, банковские и финансовые услуги.

"На уровне общин это означает прекращение обычных деловых операций, банковских транзакций, денежных переводов и поступлений из-за рубежа, которые критически важны для людей", - пояснил он.

Прошел месяц после землетрясения мощностью 6 баллов в восточных регионах Афганистана. Катастрофа унесла жизни около 2 тыс. человек, повредила 8 тыс. 500 домов.

"Зима не на подходе - она там уже наступила", - предупредил Ратватте, подчеркнув необходимость утепления временных укрытий для перемещенных лиц и обеспечения их теплой одеждой на фоне стремительного падения температуры.

В Кабуле сейчас ведутся переговоры с де-факто властями страны о послаблениях в режиме отключения интернета, чтобы обеспечить "критически важную связь" с гуманитарными группами.

"Это еще один кризис поверх уже существующего (...) его последствия напрямую скажутся на жизни людей", - подчеркнул Ратватте.

Он добавил, что происходящее повлияет на работу медицинских служб, цепочки поставок и вакцинацию. "Будет также затронута помощь, которая обеспечивает функционирование базовых услуг в стране, - сказал Ратватте. - Рейсы отменены, самолеты из-за рубежа сегодня не прилетают".

ООН Кабул Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ярославской области пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем заводе

Что случилось этой ночью: среда, 1 октября

В США временно прекращена работа правительственных учреждений

Уолл-стрит закрылась в плюсе

Уолл-стрит закрылась в плюсе

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 26 человек

Правительственные учреждения США получили указание приступить к процедуре закрытия в связи с шатдауном

Правительство США приближается к закрытию из-за провалов законопроектов о финансировании

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно из Нидерландов в Аденском заливе

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

Трамп вновь заявил о возможности быстро покончить с конфликтами на Украине и в Газе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });