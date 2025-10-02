Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Нападение признано терактом

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Личность мужчины, напавшего на людей рядом с синагогой в Манчестере, установлена, полиция пока не будет называть его имя, заявил на брифинге главный констебль полиции Большого Манчестера Стивен Уотсон. Об этом пишет Guardian.

Он подтвердил гибель двух представителей еврейской общины города, а также то, что напавшего застрелили полицейские, прибывшие по вызову очевидца. По словам Уотсона, террорист был застрелен через 7 минут после этого звонка.

Еще три человека ранены и находятся в тяжелом состоянии.

В полиции ранее не подтверждали гибель напавшего, поскольку на его теле был подозрительный предмет, и на место пришлось вызывать саперов и робота для работы со взрывными устройствами. Также саперы обследовали машину террориста, прежде чем с ней начали работать криминалисты.

Уотсон также подтвердил, что напавший сначала направил машину на людей рядом с синагогой, а затем вышел и начал наносить им удары ножом. Внутрь синагоги он пройти не успел.

Очевидец рассказал местному радио, что мужчина с ножом уже после наезда на людей и нападений пытался разбить окно ближайшей школы, чтобы попасть внутрь. Прибывшие полицейские его окликнули, а затем дважды в него выстрелили.

Представитель Скотленд-Ярда заявил на брифинге в Лондоне, что случившееся признано терактом. В связи со случившимся задержаны два человека. Кто это, он не уточнил.