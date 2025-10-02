В Манчестере в Йом Кипур совершено нападение на людей у синагоги

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Манчестере мужчина наехал на людей рядом с синагогой в Крамполле в важный для иудеев Судный день (Йом Кипур) и затем стал наносить пешеходам удары ножом, погибли два человека, нападавший застрелен, сообщила в соцсетях полиция Манчестера.

Есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Британские СМИ со ссылкой на полицию сообщают о четырех раненых.

Из заявления полиции следует, что очевидцы не позволили напавшему войти в синагогу, позднее его застрелили полицейские. В район инцидента направлены дополнительные силы вооруженной полиции.

Мэр Манчестера Энди Барнэм заявил, что непосредственной угрозы нападения в городе, по всей видимости, больше нет. Тем не менее полиция рекомендовала горожанам пока не приближаться к месту атаки. Случившееся полиция считает терактом, судя по объявленному плану Plato. Синагогу и ее окрестности осматривают саперы. Ближайшие дома обыскивают сотрудники контртеррористической полиции, пишет Manchester Evening News. В полиции подтвердили, что некоторое время людей из синагоги не выпускали, пока не стало понятно, что опасность миновала.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нападение привело его в ужас.

"Тот факт, что это случилось в Йом Кипур, самый священный день иудейского календаря, делает нападение еще более ужасающим", - добавил глава правительства. Он вылетел в Лондон из Копенгагена, где проходит саммит Европейского политического сообщества и назначил экстренное совещание. Также он распорядился усилить меры безопасности у синагог по всей стране.

Король Карл III заявил, что он с королевой Камиллой глубоко шокированы и опечалены чудовищном нападением в Манчестере, тем более такой значимый день для иудеев, и выразил сочувствие всем кого затронул этот инцидент.