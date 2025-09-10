Поиск

Ученые зафиксировали в ночь на среду необъяснимую магнитную бурю на Земле

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Событие отсутствовало в прогнозах... даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля", - подчеркивают ученые.

Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня вообще ничего не приходило.

"По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури - явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов. Речь, как правило, идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли (протяженной структуры, которая тянется на длину более 100 тысяч километров в анти-солнечном направлении)", - говорится в сообщении.

Явление это было впервые описано как внезапное формирование спонтанных полярных сияний, которые вчера также, действительно, наблюдались. Во всяком случае, объективные признаки, по которым можно отличить суббурю от геомагнитной бури, имеются, отмечается в сообщении.

"Насколько можно судить, в этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3-6 часов", - считают ученые.

