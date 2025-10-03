Духовным главой Англиканской церкви впервые стала женщина

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III одобрил назначение Сары Муллали архиепископом Кентерберийским и, следовательно, главой Англиканской церкви, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства в пятницу.

"Король одобрил кандидатуру (...) Сары Муллали на пост архиепископа Кентерберийского", - говорится в сообщении.

Таким образом, Мулалли, которая до сих пор была епископом Лондона, станет первой женщиной, возглавившей Англиканскую церковь. К выполнению новых обязанностей она приступит в январе 2026 года.

Формальным главой Англиканской церкви считается британский монарх, однако именно архиепископ Кентерберийский является духовным лидером церкви.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал новости о назначении Муллали, пожелав ей удачи и выразив готовность к совместной работе в будущем.

В пятницу 63-летняя Муллали выступила с речью в Кентерберийском соборе, выразив готовность вступить в должность.

"Сегодня, когда я отвечаю на призыв Христа в этом новом служении, я все еще привержена своему призванию - следовать заветам Христа, знать его и знакомить мир с ним", - заявила она.

Телеканал Sky News напоминает, что в 2014 году женщины в Англиканской церкви получили возможность становиться епископами.

Муллали родилась 26 марта 1962 года в графстве Суррей. Она работала медсестрой в различных британских в больницах, а в 1999 году получила должность главной медсестры Англии. В 2004 году Муллали покинула должность, чтобы сосредоточиться на церковной работе. С 2015 года являлась епископом Кредитона, с 2018 года - епископом Лондона.

Она замужем за Имонном Муллали, у пары есть дочь и сын.

Sky News поясняет, что архиепископ Кентерберийский избирается Королевской комиссией по назначениям. Когда два кандидата набирают две трети голосов, их представляют премьер-министру Великобритании, который выбирает одного из них, после чего король официально одобряет его кандидатуру.

Кандидаты на пост должны быть старше 30 лет и, как правило, они все моложе 70 лет.

Предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби был вынужден покинуть пост в 2024 году после того, как стало известно, что он на протяжении многих лет не передавал в полицию информацию о случаях сексуального насилия. Он и некоторые другие служители Церкви Англии не передавали в полицию данные о случаях сексуального насилия со стороны адвоката Джона Смита. Жертвами домогательств адвоката, как считается, стали более 100 мальчиков и молодых людей, посещавших "христианские детские лагеря" в Африке и в Великобритании.

Уэлби не стал отрицать, что имел информацию о происходящем. По его словам, он был уверен, что следователи и без его помощи найдут виновного и потому - не вмешивался.