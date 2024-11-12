Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, заявил во вторник об уходе со своего поста после того, как стало известно, что он на протяжении многих лет не передавал в полицию информацию о случаях сексуального насилия.

"Получив милостивое разрешение Его Величества Короля, я принял решение покинуть свой пост", - говорится в заявлении Уэлби. Он пояснил, что сообщит точное время ухода позже, так как сначала должен решить ряд рабочих вопросов.

Британские СМИ поясняют, что на такой шаг архиепископ пошел после того, как стало известно, что он и некоторые другие служители Церкви Англии не передавали в полицию данные о случаях сексуального насилия со стороны адвоката Джона Смита. Жертвами домогательств адвоката, как считается, стали более 100 мальчиков и молодых людей, посещавших "христианские детские лагеря" в Африке и в Великобритании.

Уэлби не стал отрицать, что имел информацию о происходящем. По его словам, он был уверен, что следователи и без его помощи найдут виновного и потому не вмешивался.

"Когда в 2013 году я узнал о происходящем, мне сказали, что в полиции и так в курсе этого дела. Я ошибочно полагал, что вопрос будет решен без моего участия", - пояснил он.

На прошлой неделе был опубликован доклад по результатам независимого расследования бывшего руководителя социальных служб Кита Макина. В документе утверждается, что Смит за 50 лет подверг психологическому и сексуальному насилию около 130 человек. В докладе отмечалось, что Смита могли бы арестовать, если бы Уэлби, узнавший об этих случаях около 10 лет назад, обратился в полицию.

Смит скончался в 2018 году в возрасте 75 лет в южноафриканском Кейптауне. На тот момент полиция не завершила расследование по его делу.

Уэлби стал архиепископом Кентерберийским в 2013 году.